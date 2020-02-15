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15.02.2020 - 22:35 | | DHA

Son dakika | İstanbul'da bekçilere saldırı: Yaralılar var

Bahçelievler'de devriye görevi yapan 3 bekçi, şüphelenerek kimlik sordukları kişinin bıçaklı saldırısına uğradı. 3 bekçi yaralanırken, şüpheli silahla vurularak yakalandı. Yaralı olarak hastaneye kaldırılan bekçiler ile şüphelinin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Son dakika | İstanbul'da bekçilere saldırı: Yaralılar var

Olay, saat 21.00 sıralarında Zafer Mahallesi Çimen Sokak üzerinde meydana geldi. Emniyet yetkililerinden alınan bilgiye göre, devriye görevi yapan çarşı ve mahalle bekçileri, durumundan şüphelendikleri bir kişiyi durdurdu. Celal P. adlı şüpheli kimlik kontrolü yapan bekçilere bıçaklı saldırıda bulundu. Saldırıda 3 bekçi yaralandı. Şüpheli kaçmaya çalışırken silahla vurularak yakalandı. Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, bıçaklanan bekçiler ile vurularak yaralanan şüpheliyi ilk müdahalelerinin ardından ambulansla hastaneye kaldırdı. Tedavi altına alınan bekçiler ile şüphelinin hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi. Yapılan soruşturmada, şüpheli Celal P.'nin tehdit, hakaret, evden hırsızlık ve kasten yaralama suçlarından poliste suç kaydının olduğu tespit edildi. Polis, olayla ilgili çok yönlü çalışma başlattı.

    İstanbul'da bekçilere saldırıBahçelievler'de devriye görevi yapan 3 bekçi, şüphelenerek kimlik sordukları kişinin bıçaklı saldırısına uğradı. 3 bekçi yaralanırken, şüpheli silahla vurularak yakalandı. Yaralı olarak hastaneye kaldırılan bekçiler ile şüphelinin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
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