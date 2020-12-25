25.12.2020 - 11:14 | | DHA
Son dakika... İstanbul'da bıçaklı soygun dehşeti
Gelen son dakika haberine göre; İstanbul Kağıthane Sanayi Mahallesi'nde kuyumcu dükkanına giren saldırgan kuyumcuyu boğazından ve karnından bıçakladı. Saldırganı yan dükkandan gelen esnaf etkisiz hale getirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis sevk edildi. Yaralı kuyumcu hastaneye kaldırılarak, tedavi altına alındı. Ekiplerin olay yerindeki incelemeleri devam ediyor.
İstanbul Kağıthane'de soygun amaçlı kuyumcuya giren bir şüpheli elindeki bıçakla kuyumcuyu boğazından ve karnından yaraladı.
Esnaf tarafından fark edilen soyguncu etkisiz hale getirildi, o anlar kameralara yansıdı.
Hırsızı yere yatırarak kaçmasını engel olan esnaf hemen polise haber verdi.
Yaralı kuyumcu hastaneye kaldırılarak, tedavi altına alındı.
İstanbul'da bıçaklı soygun dehşetiİstanbul Kağıthane Sanayi Mahallesi'nde kuyumcu dükkanına giren saldırgan kuyumcuyu boğazından ve karnından bıçakladı. Saldırganı yan dükkandan gelen esnaf etkisiz hale getirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis sevk edildi. Yaralı kuyumcu hastaneye kaldırılarak, tedavi altına alındı. Ekiplerin olay yerindeki incelemeleri devam ediyor.