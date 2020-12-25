Son dakika... İstanbul'da bıçaklı soygun dehşeti

İstanbul Kağıthane'de soygun amaçlı kuyumcuya giren bir şüpheli elindeki bıçakla kuyumcuyu boğazından ve karnından yaraladı.

Esnaf tarafından fark edilen soyguncu etkisiz hale getirildi, o anlar kameralara yansıdı.

Hırsızı yere yatırarak kaçmasını engel olan esnaf hemen polise haber verdi.

Yaralı kuyumcu hastaneye kaldırılarak, tedavi altına alındı.







