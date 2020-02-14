Son dakika haberi | İstanbul Bahçelievler'de bina çöktü! Ekipler bölgeye sevk edildi...

Olay yerinden gelen son dakika haberine göre, saat 14.45 sıralarında Siyavuşpaşa Emek Caddesi Narlı Sokak'taki boş bir binanın çökmesi üzerine, olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Binanın 7 katlı olduğu öğrenilirken, CNN Türk yayınında yer alan bilgiye göre, binanın güçlendirme çalışmaları kapsamında bir ay önce boşaltıldığı belirtiliyor. Çökme nedeniyle binanın yanındaki bir diğer bina da zarar gördü.

Bahçelievler Belediye Başkanı Hakan Bahadır, "7 katlı bina. Kentsel dönüşüm kapsamında yıkım hazırlıkları başlamış. Oturan kimse yok. Kullanılmadığı için alt katına birkaç hurdacının girdiği söyleniyor. Şu anda çalışıyoruz. Yıkılan binanın altında acaba hurdacı var mı diye ona bakıyoruz." dedi.

Arama kurtarma ekipleri, dinleme cihazı ve arama kurtarma köpeği ile enkazda çalışma yapıyor. Çöken binanın yanındaki zarar gören bir apartman da tedbir amaçlı tahliye edildi.

VALİLİK AÇIKLAMA YAPTI



İstanbul Valiliğ'nden yapılan açıklamada, "Bahçelievler kentsel dönüşüm sebebiyle bir ay önce boşaltılan ve içinde kimsenin yaşamadığı belirtilen bir bina henüz bilinmeyen bir nedenle çökmüştür. Çökme sırasında herhangi bir vatandaşımıza yönelik olumsuz bir durum olup olmadığı araştırılmaktadır." denildi.