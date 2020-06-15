15.06.2020 - 09:37 |
Son dakika haberleri: İstanbul'da bu sabah trafik yoğunluğu!
Gelen bir son dakika haberine göre, 1 Haziran'da atılan normalleşme adımlarının ardından haftanın ilk iş gününde İstanbul'da trafik yoğunluğunun arttığı gözlemlendi.
Normalleşme süreci ile birlikte haftanın ilk iş gününde sabah saatlerinde trafik yoğunluğu yaşandı. Trafik bu sabah 09:00 itibariyle yüzde 40'lara kadar ulaştı.
Yeni tip corona virüs (Covid-19) salgınında normalleşme sürecine geçiş ile birlikte haftanın ilk iş gününde İstanbul'da trafik yoğunluğu arttı. Özellikle vatandaşlar sabah işe gitmek için yollara dökülünce trafik yoğunluğu saat 09:00 itibariyle yüzde 40'lara kadar ulaştı.