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15.06.2020 - 09:37 |

Son dakika haberleri: İstanbul'da bu sabah trafik yoğunluğu!

Gelen bir son dakika haberine göre, 1 Haziran'da atılan normalleşme adımlarının ardından haftanın ilk iş gününde İstanbul'da trafik yoğunluğunun arttığı gözlemlendi.

Son dakika haberleri: İstanbul'da bu sabah trafik yoğunluğu!
Son dakika... Bu sabah İstanbul! Trafik yoğunluğu böyle görüntülendi
Son dakika... Bu sabah İstanbul! Trafik yoğunluğu böyle görüntülendi
Son dakika... Bu sabah İstanbul! Trafik yoğunluğu böyle görüntülendi
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Normalleşme süreci ile birlikte haftanın ilk iş gününde sabah saatlerinde trafik yoğunluğu yaşandı. Trafik bu sabah 09:00 itibariyle yüzde 40'lara kadar ulaştı.

Yeni tip corona virüs (Covid-19) salgınında normalleşme sürecine geçiş ile birlikte haftanın ilk iş gününde İstanbul'da trafik yoğunluğu arttı. Özellikle vatandaşlar sabah işe gitmek için yollara dökülünce trafik yoğunluğu saat 09:00 itibariyle yüzde 40'lara kadar ulaştı.

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