Son dakika haberleri: İstanbul'da bu sabah trafik yoğunluğu!

Normalleşme süreci ile birlikte haftanın ilk iş gününde sabah saatlerinde trafik yoğunluğu yaşandı. Trafik bu sabah 09:00 itibariyle yüzde 40'lara kadar ulaştı.

Yeni tip corona virüs (Covid-19) salgınında normalleşme sürecine geçiş ile birlikte haftanın ilk iş gününde İstanbul'da trafik yoğunluğu arttı. Özellikle vatandaşlar sabah işe gitmek için yollara dökülünce trafik yoğunluğu saat 09:00 itibariyle yüzde 40'lara kadar ulaştı.