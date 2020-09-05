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05.09.2020 - 15:02 |

Son dakika! İstanbul'da büyük açılış! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Gelen bir son dakika haberine göre; Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Göztepe Şehir Hastanesi Açılış Töreni'ne katıldı. Erdoğan konuşmasında Doğu Akdeniz mesajı verirken, "Türkiye'nin kendisine dayatılan ahlaksız haritaları yırtıp atacakları gücü vardır. Ya diplomasiyle ya da sahada acı tecrübelerle anlayacaklar." ifadelerini kullandı. Açılışta konuşan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Mesafeyi gözetmeyen kalabalıklar, kalabalık içine atılan her adım bir değil onlarca can yakmaktadır." dedi.

Son dakika! İstanbul'da büyük açılış! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

Göztepe Prof. Dr. Süleyman Yalçın Şehir Hastanesi ile ülke genelinde 16 şehir hastanesini faaliyete almış bulunuyoruz.

Hastanenin inşasında emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. 

Sağlıkta gerçekleştirdiğimiz atılımların ne kadar önemli olduğunu pandemi sürecinde öğrendik. Koronavirüs salgını döneminde daha iyi anlaşıldı. Büyük devletlerin ne durumlara düştüğünü gördük. Maddi zenginliğin sosyal adalet olmadığını görmüş olduk.

Salgın döneminde bir çok sağlık merkezini hayata geçirdik. Son dönemde artan vaka ve yoğun bakın sayısına rağmen sağlık sistemimizi dimdik ayakta. Maalesef uyulmuyor. Mesafe diyoruz uyulmuyor, maske diyoruz uyulmuyor. Maske takmayı ihmal etmeyin aksi takdirde sonu ölüme gidebilir. 

Herkesi salgın tehdidini bir an önce ortadan kaldırma seferberliğine davet ediyorum.

Ülkemize karşı husumetlerini ifşa edenlerin darbe senaryolarını birer birer yırtıp çöpe attık. Türkiye'yi dünyanın en büyük 10 ülkesi arasına sokmakta kararlıyız.

Hakikatleri karşımızdakilerde çok iyi görüyor. Her mesajımızda Türkiye'nin adil olması şartıyla her türlü paylaşıma hazır olduğunu hep söyledik. Türkiye'nin kendisine dayatılan ahlaksız haritaları yırtıp atacakları gücü vardır. Ya diplomasiyle ya da sahada acı tecrübelerle anlayacaklar.

BAKAN KOCA: CAN YAKMAKTADIR

Programda ilk olarak Sağlık Bakanı Fahrettin Koca konuştu.

Koca, "Mesafeyi gözetmeyen kalabalıklar, kalabalık içine atılan her adım bir değil onlarca can yakmaktadır. Aldığımız tedbirlerle kısa sürede Diyarbakır'da vaka sayısı yüzde 49'a, Siirt'te yüzde 37, Batman'da yüzde 56 oranında azaldı. Salgının üstesinden gelmek bizim elimizde. Güçlü teknolojik donanımlı modern hastaneleri vatandaşımıza sunmanın mutluluğunu yaşıyoruz" dedi.

 

 

 

Taksim'deki koronavirüs denetimlerinde drone'lar kullanılıyorİstanbul Beyoğlu, Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi'nde drone'lu polis denetimi yapıldı. İçişleri Bakanlığı'nın "Sağlık için, hepimiz için" sloganıyla tüm yurtta başlattığı koronavirüs denetimlerinde drone'lar da kullanıldı.
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