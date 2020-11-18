Son dakika: İstanbul’da büyük operasyon! Aynı anda başladılar

İstanbul Emniyeti üç operasyonu başlattı. Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri terör örgütlerine, Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri ise internet üzerinden haksız kazanç sağlayan dolandırıcılara yönelik çok sayıda adrese baskın düzenledi.

Sabah'tan Emir Somer'in haberine göre terör polisleri bölücü terör örgütü PKK, Mali Şube ise FETÖ üyelerini yakaladı. Çok sayıda şüpheli üç farklı operasyonda gözaltına alındı. Adreslerde aramalar sürüyor.