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22.05.2020 - 09:23 | | AA

Son dakika... İstanbul'da corona denetimleri sürüyor! Vali Yerlikaya son durumu açıkladı

Bir son dakika haberine göre, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, yeni tip corona virüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele tedbirleri kapsamında, çok sayıda AVM, pazar yeri, berber-kuaför, taksi ve toplu ulaşım araçlarının denetlendiğini bildirdi.

Son dakika... İstanbul'da corona denetimleri sürüyor! Vali Yerlikaya son durumu açıkladı

Vali Yerlikaya, sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımda, "Değerli hemşehrilerim, 21 Mayıs’ta 1390 berber, kuaför vb. işletmeyi, 88 AVM'de 805 iş yerini, 111 pazar yerini, 1844 ticari taksiyi, 2757 şehir içi/şehirler arası ulaşım aracını, sizin sağlığınız için denetledik. Kurallara uyanlara ve denetim görevlilerimize teşekkürler." ifadelerini kullandı.

15 mahallede giriş ve çıkışlar kapatıldıAntalya'nın Serik ilçesinde, 12 kişide koronavirüs tespit edilmesi üzerine Merkez Mahallesindeki 15 sokak karantinaya alındı. Polis ve zabıta ekipleri sokakların giriş- çıkışlarını demir bariyerlerle kapattı.
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