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23.07.2020 - 12:43 | | DHA

Son dakika! İstanbul'da DEAŞ operasyonu: 8 yabancı uyruklu terörist yakalandı

Gelen bir son dakika haberine göre; İstanbul'da düzenlenen DEAŞ operasyonunda çatışma bölgeleriyle bağlantılı 8 yabancı uyruklu terörist ele geçirildi.

Son dakika! İstanbul'da DEAŞ operasyonu: 8 yabancı uyruklu terörist yakalandı

İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, DEAŞ terör örgütünün çatışma bölgeleri ile bağlantılı olduğunu belirlediği şüphelilere yönelik saat 01.00 sıralarında operasyon düzenledi. 10 ilçede 14 farklı adrese eş zamanlı olarak gerçekleştirilen operasyonlarda yabancı uyruklu A.H., D.T., H.A., A.A., H.E.H., F.T. ve İ.M. isimli 7 şüpheli gözaltına alındı.

Öte yandan DEAŞ terör örgütüne finansal destek sağladığı tespit edilen yabancı uyruklu R.R.'nin evinde yapılan aramalarda 19 bin lira, 6 bin 741 dolar, Türkiye'ye giriş yasağı bulunan kişilerin olduğu belirlenen çeşitli ülkelere ait pasaportlar ve dijital materyaller ele geçirildi. R.R. isimli şüpheli gözaltına alındı.

Gözaltına alınan 8 şüphelinin Vatan Caddesi'ndeki Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'nde işlemleri devam ediyor.

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