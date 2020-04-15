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15.04.2020 - 17:00 | | DHA

Son dakika! Corona virüs salgını sebebiyle eczanelere sokağa çıkma yasağı düzenlemesi!

İstanbul'da sokağa çıkmanın yasak olacağı hafta sonu eczanelerle ilgili yeni düzenleme yapıldı.

Son dakika! Corona virüs salgını sebebiyle eczanelere sokağa çıkma yasağı düzenlemesi!

İstanbul Eczacı Odası'nda yapılan açıklamada, "Ülkemizde Covid-19 pandemisi ile mücadele kapsamında bir dizi önlemler alınmaktadır. Bu önlemlerden biri de cumartesi-pazar günlerini kapsayan sokağa çıkma yasağıdır. Sokağa çıkma yasağının ilk kez uygulandığı 11 Nisan'da ulaşan verilerde; SGK kapsamındaki vatandaşlarımıza ait, eczanelerimizce karşılanan reçete sayısının eczane başına ortalama 6,25 adet olduğu, İstanbul'un çeşitli ilçelerinde hizmet veren meslektaşlarımızdan örnekleme yöntemiyle toplanan kasa raporlarına göre; 9 saat süren mesaimizde eczanelerimize gelen vatandaş sayısının ortalama 11 kişi olduğu görülmüştür" denildi.

Bu nedenle yeni düzenlemeye gidildiği belirtilen açıklama şöyle devam etti:

"Sokağa çıkma yasağının yeniden ilan edildiği 18 Nisan 2020 Cumartesi günü ve süreç içinde gerektiğinde yasak ilan edilecek tüm cumartesi günleri için; İstanbul'da nöbetçi eczane sayısının 3 katına çıkartılarak ilaç hizmetinin sağlıklı bir şekilde verilebileceği değerlendirilmiş, bu doğrultuda planlamalar yapılmıştır. Buna göre;

18 Nisan Cumartesi günü

09.00-18.00 arası: 18 Nisan, 18 Temmuz ve 18 Ekim 2020 nöbetçi eczaneleri ilaç hizmeti verecektir.

18.00 sonrası: 18 Nisan 2020 nöbetçi eczaneleri ilaç hizmeti vermeye devam edecektir.

19 Nisan Pazar günü;

Sadece 19 Nisan 2020 nöbetçi eczaneleri ilaç hizmeti verecektir.

Corona virüsten dolayı ücretsiz maske almak isteyen çarşaflı kadına hakaret!Ankara’da maske almak için eczaneye giden başörtülü kadına hakaret edildiği ortaya çıktı. Eczanedeki bir kadının; maske almak için gelen vatandaşa sadece çarşaflı olduğu için "Maskeye ihtiyacın yok sana başındaki yeter, virüsü sizin gibiler getirdi" diye hakaret ettiği öğrenildi.
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