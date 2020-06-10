Son dakika: İstanbul'da eylem hazırlığındaki 4 PKK'lı yakalandı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, PKK/KCK - PYD/YPG terör örgütü faaliyetlerinin tespit ve deşifresine yönelik yapılan çalışmalar neticesinde; geçmiş dönemlerde, Suriye'de terör örgütü içerisinde faaliyet gösterdikten sonra illegal yollardan Türkiye'ye girdiği belirlenen kişilere yönelik operasyon başlattı. Yapılan operasyonda 4 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Polisin şüphelilere yönelik operasyonlarının devam ettiği öğrenildi.
Bilim Kurulu üyesi Mustafa Ilıcalı'dan mesai saati açıklaması: Mesailerde kademelendirme yapacağızSon dakika haberine göre Toplu Ulaşım Bilim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Mustafa Ilıcalı, "Kovid sürecinde gördük ki bazı işler rahatlıkla evden yapılabiliyor. Bazı işlerin ofisten değil de evden yapılmasını sağlamamız lazım. İlk olarak mesailerde kademelendirme yapacağız" dedi.