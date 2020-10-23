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23.10.2020 - 17:33 | | DHA/AA

Son dakika.... İstanbul'da fabrikada yangın

Başakşehir'de plastik ham maddesi üretimi yapılan fabrikada yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin müdahale ettiği yangında yükselen dumanlar çevredeki ilçelerden de görülüyor.

Son dakika.... İstanbul'da fabrikada yangın

Başakşehir'de plastik ham madde üretimi yapılan fabrikada yangın çıktı. İkitelli Organize Sanayi Bölgesi Eski Turgut Özal Caddesi'nde plastik ham madde üretimi yapılan bir fabrikada, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

İtfaiye ekipleri yangının, fabrikanın iki yanındaki tekstil atölyelerine sıçramaması için müdahale ediyor.

Ekiplerin yangını söndürme çalışmaları sürüyor. 

Son dakika.... İstanbulda fabrikada yangın

Son dakika.... İstanbulda fabrikada yangın

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