22.11.2020 - 13:11 | | AA
Son dakika... İstanbul'da feci kaza! Yolcu otobüsü araziye uçtu
Gelen bir son dakika haberine göre, İstanbul Kayaşehir'de yoldan çıkan yolcu otobüsü yolun kenarındaki boş araziye uçtu. Otobüste fazla yolcu olmaması nedeniyle olası bir faciadan dönülürken, olay yerine polis ekipleri sevk edildi.
Alınan bilgiye göre, 79 B Bakırköy-Kayaşehir hattında hizmet veren 34 TP 8513 plakalı İETT otobüsü, Kayaşehir Mahallesi Şehit Mustafa Bozoklu Caddesi'nde seyir halindeyken henüz bilinmeyen nedenle devrilerek, yol kenarındaki boş alana düştü.
İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi geldi.
Sürücünün yara almadan atlattığı kaza nedeniyle polis çevrede geniş güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekiplerinin otobüsü olay yerinden kaldırma çalışmaları sürüyor.
Otobüsün camından direk girdi, şoförü kıl payı ölümden döndüGAZİOSMANPAŞA'da kamyon dorsesine takılan kablo, bağlı bulunduğu elektrik direğini yerinden söktü. Kaldırımdan sökülen direk, durağa yanaşmakta olan otobüsün ön camından içeri girdi. Son anda eğilerek kendisini sola atan otobüs şoförü kıl payı ölümden döndü.