Olay, geÃ§en PerÅŸembe gÃ¼nÃ¼ saat 16.00 sÄ±ralarÄ±nda Ä°smetpaÅŸa Mahallesi'nde yaÅŸandÄ±. Sultangazi'de, bir kiÅŸi ile aralarÄ±nda alacak-verecek meselesi yÃ¼zÃ¼nden anlaÅŸmazlÄ±k bulunduÄŸu Ã¶ne sÃ¼rÃ¼len grup, konuÅŸmak iÃ§in iki araÃ§la geldi. Bir sÃ¼re konuÅŸan taraflar arasÄ±nda sÃ¶zlÃ¼ tartÄ±ÅŸma yaÅŸandÄ±. AlacaklÄ± olduklarÄ±nÄ± iddia ettikleri kiÅŸiyi geldikleri minibÃ¼se bindiren ÅŸÃ¼pheliler, burada konuÅŸmaya devam etti. Mahalle sakinlerinin tepki gÃ¶stermesi ve kiÅŸinin araÃ§tan inmek istemesi Ã¼zerine, herkesin gÃ¶zÃ¼ Ã¶nÃ¼nde kaÃ§Ä±rdÄ±lar. ÅžÃ¼pheliler, olay yerinden uzaklaÅŸÄ±rken iki arkadaÅŸlarÄ± geride kaldÄ±. Bu kiÅŸiler, mahalle sakinleri ve daha sonra olayÄ± duyurak gelen kaÃ§Ä±rÄ±lan kiÅŸinin yakÄ±nlarÄ± tarafÄ±ndan feci ÅŸekilde dÃ¶vÃ¼ldÃ¼. O anlar ise cep telefonu kamerasÄ±na yansÄ±dÄ±.Â

KENDÄ°SÄ°NÄ° KAÃ‡IRANLARDAN ÅžÄ°KAYETÃ‡Ä° OLDUÂ

KaÃ§Ä±rÄ±lan kiÅŸi, daha sonra olay yerinin yaklaÅŸÄ±k 200 metre ilerisinde bulunan ArnavutkÃ¶y Sultangazi baÄŸlantÄ± yolunda bulundu. Haber verilmesi Ã¼zerine olay yerine Ã§ok sayÄ±da polis ekibi sevk edildi. Emniyette verdiÄŸi ifadesinde kendisini kaÃ§Ä±ran ve darp edenlerden ikisini tanÄ±dÄ±ÄŸÄ±nÄ±, diÄŸerlerini ise tanÄ±madÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yleyen kiÅŸi, tanÄ±dÄ±ÄŸÄ± iki ÅŸÃ¼pheli ile aralarÄ±nda alacak-verecek meselesi olduÄŸunu belirterek, ÅŸikayetÃ§i oldu.Â

OLAY ANI KAMERADA

YaÅŸananlar bir vatandaÅŸÄ±n cep telefonu kamerasÄ±na yansÄ±dÄ±. GÃ¶rÃ¼ntÃ¼lerde, 8 kiÅŸilik bir grubun alacaklÄ±sÄ± olduklarÄ±nÄ± Ã¶ne sÃ¼rdÃ¼kleri kiÅŸiyi geldikleri minibÃ¼se bindirmeleri, mahalle sakinlerinin mÃ¼dahalesi, inmeye Ã§alÄ±ÅŸan kiÅŸinin iÃ§eri itilerek aracÄ±n kapÄ±sÄ±nÄ±n kapatÄ±lmasÄ±, aracÄ±n uzaklaÅŸmasÄ± yer alÄ±yor. GÃ¶rÃ¼ntÃ¼lere ayrÄ±ca, ÅŸÃ¼pheli grup ayrÄ±lÄ±rken olay yerinde kalan iki kiÅŸinin, kaÃ§Ä±rÄ±lanÄ±n yakÄ±nlarÄ± ve mahalle sakinleri tarafÄ±ndan dÃ¶vÃ¼lmeleri de yansÄ±yor.











