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04.02.2020 - 07:02 | | DHA

Son dakika! İstanbul'da halk otobüsü durağa daldı!

Gelen son dakika haberine göre; Kartal Sahilyolu Kadıköy istikametinde iki katlı halk otobüsü henüz bilinmeyen bir nedenle durağa daldı. Kazada Kartal İDO Otobüs Durağı'nda bekleyenlerden 3'ü ağır 5 kişi yaralandı. Olay yerine çok sayıda ambulans, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla çevre hastanelere sevk edildi. Kazayla ilgili ekiplerin bölgede çalışması sürüyor.

Son dakika! İstanbul'da halk otobüsü durağa daldı!

Kaza, saat 06.00 sıralarında Kartal ilçesi, Kordonboyu mevkiinde bulunan Kartal sahil yolu üzerindeki İDO Otobüs Durağı'nda meydana geldi. Maltepe istikametine seyir halinde olan çift katlı özel halk otobüsü henüz net olarak bilinmeyen bir sebepten dolayı durağa daldı. O sırada durakta otobüs bekleyen vatandaşlardan üç tanesini altına alan otobüs, ağaca çarparak durabildi. Kayganlaşan yolun kazaya davetiye çıkarttığı düşünülürken otobüs altında kalan vatandaşları çevredeki vatandaşlar ve Kartal itfaiyesi ekipleri birlikte çıkarttı. O

lay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Durumu ağır olan üç yaralıyla birlikte toplam beş kazazede ilk müdahaleleri ambulanslarda yapıldıktan sonra çevre hastanelere götürüldü. Kaza sonrası güvenlik çemberine alınan otobüs içerisinde ve dışarısında itfaiye ekipleri gerekli çalışmalarını yaptıktan sonra olay yerinden ayrılırken polis ekipleri sürücüyü ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürdü.

İddiaya göre şoförün telefonla konuşmasından kaynaklandı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Son dakika İstanbulda halk otobüsü durağa daldı

Son dakika İstanbulda halk otobüsü durağa daldı

Bakan Akar'dan İdlib açıklaması: 16.13 ve 22.27'de Rusya'ya bilgi verildiMillii Savunma Bakanı Akar, İdlib saldırısı ile ilgili yaptığı açıklamada, 'Dün saat 16.13 ve teyiden saat 22.27'de ilgili arkadaşlarımız Rusya tarafındaki ilgili personele bilgi verdi. Bu iletişim ve bilgilendirmelere, tüm bu önlemlere rağmen Rejim tarafından gece saat 01.13'te unsurlarımıza karşı ateş açılmıştır.' dedi.Bakan Akar hastane ziyaretinde açıklamalarda bulundu. Akar, "Esed güçlerinin alçak saldırısının karşılığı verildi, verilmektedir. Şehitlerimizin bir damla kanının bile hesabı soruldu. Soçi ve Astana mutabakatlarında bize düşen ne varsa yerine getirdik. Muhataplarımızdan da sorumluluklarını yerine getirmesini bekliyoruz" ifadelerini kullandı.
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