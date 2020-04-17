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17.04.2020 - 21:12 | | DHA

Son dakika | İstanbul'da hareketli dakikalar: Yangın yeniden başladı

Küçükçekmece'de kağıt fabrikasının bahçesindeki yangın yeniden başladı.

Son dakika | İstanbul'da hareketli dakikalar: Yangın yeniden başladı

Saat 15.00 sıralarında Halkalı Merkez Mahallesi'nde kağıt fabrikasının bahçesinde yangın çıkmıştı. ekiplerin 2 saatlik çalışmasıyla kontrol altına alınan yangın yeniden başladı. Fabrikanın bahçesinden alevler yükseliyor. Ekiplerin çalışmaları sürüyor.

 

 

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