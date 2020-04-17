17.04.2020 - 21:12 | | DHA
Son dakika | İstanbul'da hareketli dakikalar: Yangın yeniden başladı
Küçükçekmece'de kağıt fabrikasının bahçesindeki yangın yeniden başladı.
Saat 15.00 sıralarında Halkalı Merkez Mahallesi'nde kağıt fabrikasının bahçesinde yangın çıkmıştı. ekiplerin 2 saatlik çalışmasıyla kontrol altına alınan yangın yeniden başladı. Fabrikanın bahçesinden alevler yükseliyor. Ekiplerin çalışmaları sürüyor.
Bakan Koca, bugünkü vaka ve can kaybı sayılarını duyurdu! İşte 17 Nisan 2020'ye ait yeni veriler...Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Corona virüs Bilim Kurulu Toplantısı sonrası açıklama yaparak yeni rakamları bildirdi. 40 bin 270 test ve 4 bin 353 yeni vaka tespit edildiğini belirten Bakan Koca, son 24 saatte içinde 126 kişinin hayatını kaybettiğini dile getirdi.