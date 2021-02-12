Son dakika! İstanbul'da kar yağışı etkili oluyor

Bir süredir mevsim normallerinin üzerinde yaşanan sıcaklıkların düştüğü kentte, kar yağışı başladı.

Anadolu Yakası'nda Kartal'ın üst kesimlerinde, Sancaktepe ve Maltepe'de, Avrupa Yakası'nda Arnavutköy, Beşiktaş, Şişli, Beyoğlu, Bahçelievler, Bakırköy, Küçükçekmece, Beylikdüzü ve Büyükçekmece'de aralıklı olarak sulu kar ve kar yağışı etkili oluyor.

Soğuk ve yağışlı havaya hazırlıksız yakalanan bazı vatandaşların, duraklarda beklediği görüldü. Kar yağışı nedeniyle yüksek kesimler ve Maltepe'de bazı parklar beyaza büründü.

Kentte Beşiktaş, Şişli, Beyoğlu tarafında da yoğun sis oluştu.

Sabah saatlerinde trafikte yoğunluğun yaşandığı kentte, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Trafik Yoğunluğu Haritasına göre saat 10.00 itibarıyla trafik yoğunluğu yüzde 65 olarak ölçüldü.