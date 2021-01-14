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14.01.2021 - 09:25 |

Son dakika! İstanbul’da kar yağışı yarın başlayacak

Gelen bir son dakika haberine göre; İstanbul'da özlenen kar yağışı başlayacak. Meteoroloji'nin geçtiği son verilere göre İstanbul’da yarın öğleden sonra kar yağışı başlayacak. Kar yağışının 4 gün boyunca, pazartesi gününe kadar etkili olması bekleniyor. Hava sıcaklıkları ise 0 dereceye kadar düşecek.

Son dakika! İstanbul’da kar yağışı yarın başlayacak

Megakent İstanbul aylardır susuzluk tehlikesi altında bulunuyordu. Son bir haftada etkili olan yağmurlar kentte yüzleri güldürdü. Yağan yağmurlar sonrası barajlarda doluluk oranı yüzde 26 seviyesine kadar yükseldi. Yağmurların ardından hava sıcaklıklarının hissedilir derecede düştüğü İstanbul’da, 4 gün boyunca etkili olması beklenen kar yağışı bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün tahminlerine göre İstanbul’da kar yağışının yarın öğleden sonra başlayacak. Pazartesi gününe kadar etkili olacak olan kar yağışının ardından ise 2 gün güneşli hava olacak. Hava sıcaklıkları ise hissedilir derecede düşecek.

İşte İstanbul’da önümüzdeki 7 günlük hava durumu:

Bugün yağmurlu en yüksek 6 en düşük 3 derece
Cuma kar yağışlı en yüksek 4 en düşük 1 derece
Cumartesi kar yağışlı en yüksek 4 en düşük 0 derece
Pazar kar yağışlı en yüksek 2 en düşük 0 derece
Pazartesi kar yağışlı en yüksek 2 en düşük 0 derece
Salı parçalı bulutlu en yüksek 4 en düşük 0 derece
Çarşamba parçalı bulutlu en yüksek 5 en düşük 2 derece

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