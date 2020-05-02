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02.05.2020 - 14:33 | | İHA

Son dakika... İstanbul'da kız öğrenci yurdunda yangın!

Gelen son dakika haberine göre, İstanbul Esenyurt’ta bir kız öğrenci yurdunun çatısında yangın çıktı. Olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

Son dakika... İstanbul'da kız öğrenci yurdunda yangın!

Ayrıntılar geliyor...

Atlı Jandarma Birlikleri Sarıyer Kilyos sahilinde denetim yaptıCorona virüs salgını nedeniyle ilan edilen sokağa çıkma yasağının ikinci gününde İstanbul İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Atlı Jandarma Birlikleri, Sarıyer Kilyos sahilinde denetim yaptı. Denetimlerde normalde Topkapı Sarayı'nı görev yapan Atlı Jandarma Birlikleri görev aldı.
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