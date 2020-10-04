MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Son dakika... İstanbul'da korku dolu anlar! Mahalleli kurtardı
ABONE OL
04.10.2020 - 14:15 | | DHA

Son dakika... İstanbul'da korku dolu anlar! Mahalleli kurtardı

Ataşehir'de bir binanın ikinci katında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın sırasında evde mahsur kalan anne ve 2 çocuğu mahalle sakinleri tarafından kurtarıldı. Yangın itfaiye ekiplerinin çalışması sonucunda söndürüldü.

Son dakika... İstanbul'da korku dolu anlar! Mahalleli kurtardı

Yangın saat 12.30 sıralarında Ataşehir Barbaros Mahallesi Mimar Sinan Caddesi üzerinde bulunan 2 katlı bir binada çıktı. İkinci katta çıkan yangın sırasında evde bulunan kadın ve iki çocuğu dairede mahsur kaldı. Evden çıkan dumanları fark eden vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Mahalle sakinleri, mahsur kalanları pencerenin demir parmaklıklarını sökerek dışarı çıkarttı. Anne ve çocukları özel bir araçla hastaneye götürüldü. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. 

Bir mahalle sakini, “Evdeydim, dumanlar çıktığını gördük. Duman çıkınca panikleyerek geldik. Mahalle halkıyla beraber uğraştık. Kıramadık kapıyı yukarıda. Yukarısı çok alev alınca aşağıya döndük. Çocuklar ve kadın da Allah'tan bu tarafa gelmişti. Mahalleli olarak demiri köşeden asıla asıla çıkarttık çocukları Allah’a şükür. Şu an can kaybımız yok.” dedi.

Son dakika... İstanbulda korku dolu anlar Mahalleli kurtardı

Son dakika... İstanbulda korku dolu anlar Mahalleli kurtardı

Son dakika... İstanbulda korku dolu anlar Mahalleli kurtardı

Son dakika... İstanbulda korku dolu anlar Mahalleli kurtardı

Son dakika... İstanbulda korku dolu anlar Mahalleli kurtardı

    Ekipler hayvan hakkı ihlallerine karşı sahadaİçişleri Bakanlığı'nca 81 ilde çevre ve hayvanlara karşı işlenen suçlara müdahale için oluşturulan Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği'nde görevli ekipler, 'HAYDİ' (Hayvan Durum İzleme) uygulaması üzerinden gelen şikayetlere anında müdahale ediyor. Bugüne kadar 32 binden fazla kişinin indirdiği 'HAYDİ' uygulaması ile 1649 ihbara müdahale edildi.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    EKPSS sınav tarihi belli oldu mu? EKPSS ne zaman yapılacak?

    EKPSS sınav tarihi belli oldu mu? EKPSS ne zaman yapılacak?

    Milyonlarca kadına ödeniyor! Karşılıksız, 7 bin 325 lira...

    Milyonlarca kadına ödeniyor! Karşılıksız, 7 bin 325 lira...

    ABD Başkanı Trump hastaneye kaldırıldı!

    ABD Başkanı Trump hastaneye kaldırıldı!

    Hayvanları Koruma Günü sözleri - mesajları | Hayvanları Koruma Günü ne zaman, bugün mü?

    Hayvanları Koruma Günü sözleri - mesajları | Hayvanları Koruma Günü ne zaman, bugün mü?

    Sıradaki Haber