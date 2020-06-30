MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Son dakika... İstanbul'da korkutan anlar! Cadde kapatıldı
ABONE OL
30.06.2020 - 11:57 | | DHA, İHA

Son dakika... İstanbul'da korkutan anlar! Cadde kapatıldı

Son dakika haberi... Beyoğlu, Halıcıoğlu'nda otomobil alev alev yandı. Yangın nedeniyle İmrahor Caddesi iki yönde trafiğe kapatıldı. Olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek, söndürdü.

Son dakika... İstanbul'da korkutan anlar! Cadde kapatıldı

Beyoğlu'nda seyir halindeki ticari araç bir anda alev aldı. Sürücüsünün son anda kendi dışarı attığı araç alev topuna döndü. Alev alev yanan araç itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, Beyoğlu Sütlüce'den Eyüpsultan istikametine gitmekte olan ticari araç henüz bilinmeyen bir nedenle alev aldı. Sürücü, aracı yol kenarına çekerek kendisini araçtan, son anda dışarı attı. Olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler alev topuna dönen araca müdahale ederek yangını kontrol altına aldı.

Polis nikah salonuna baskın yaptı! Zorla evlendirilmek istenilen genç kız kurtarıldıSon dakika haberine göre Adana'da zorla evlendirildiğini ileri sürerek yardım isteyen genç kız polis ekipleri tarafından kurtarıldı.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Kilis'te sınıra bırakılan çuvaldan 5 kilo esrar çıktı

Kilis'te sınıra bırakılan çuvaldan 5 kilo esrar çıktı

Yüz binlerce çalışanı ilgilendiriyor... Uzatıldı!

Yüz binlerce çalışanı ilgilendiriyor... Uzatıldı!

Üç hesap hatası yapıyoruz! Hiç iyi değil...

Üç hesap hatası yapıyoruz! Hiç iyi değil...

Muğla Bodrum'da, otel odasında çıkan yangın söndürüldü

Muğla Bodrum'da, otel odasında çıkan yangın söndürüldü

Sıradaki Haber