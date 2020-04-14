Son dakika | İstanbul'da korkutan deprem! Kandilli depremin büyüklüğünü...

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından (AFAD) yapılan açıklamaya göre, saat 02.56'da Karadeniz'in Arnavutköy açıklarında 3,8 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin 7,03 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.

KANDİLLİ 4.1 OLARAK AÇIKLADI

Kandilli Rasathanesi, İstanbul'da meydana gelen depremin büyüklüğünün 4.1 olduğunu bildirdi.

Rasathane, Karadeniz'in Arnavutköy açıklarında 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini belirtti.

Deprem, İstanbul'un birçok ilçesinde hissedildi.

SOSYAL MEDYADA KONUŞULUYOR

Öte yandan sosyal medyada İstanbul'da meydana gelen deprem konuşuluyor. Birçok kullanıcı büyük bir ses duyduğunu yazdı.