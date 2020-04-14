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14.04.2020 - 03:54 | | AA

Son dakika | İstanbul'da korkutan deprem! Kandilli depremin büyüklüğünü...

Gelen son dakika bilgisine göre İstanbul Arnavutköy açıklarında deprem meydana geldi. AFAD depremin büyüklüğünü 3.8 olarak açıkladı. Kandilli depremin büyüklüğünü 4.1 olarak bildirdi.

Son dakika | İstanbul'da korkutan deprem! Kandilli depremin büyüklüğünü...

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından (AFAD) yapılan açıklamaya göre, saat 02.56'da Karadeniz'in Arnavutköy açıklarında 3,8 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin 7,03 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.

KANDİLLİ 4.1 OLARAK AÇIKLADI

Kandilli Rasathanesi, İstanbul'da meydana gelen depremin büyüklüğünün 4.1 olduğunu bildirdi.

Rasathane, Karadeniz'in Arnavutköy açıklarında 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini belirtti.

Deprem, İstanbul'un birçok ilçesinde hissedildi.

SOSYAL MEDYADA KONUŞULUYOR

Öte yandan sosyal medyada İstanbul'da meydana gelen deprem konuşuluyor. Birçok kullanıcı büyük bir ses duyduğunu yazdı.

Son dakika | İstanbulda korkutan deprem Kandilli depremin büyüklüğünü...

Son dakika | İstanbulda korkutan deprem Kandilli depremin büyüklüğünü...

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