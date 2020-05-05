Son dakika | İstanbul'da korkutan olay! Elektrik bir anda gitti...

Esenyurt, Avcılar, Büyükçekme ve Beylikdüzü'nde oturan vatandaşların elektrikleri bir anda gitti. Önce bir ses duyduklarını söyleyen vatandaşlar daha sonra elektriklerinin gittiklerini aktardılar.

BEDAŞ tarafından yapılan açıklamaya göre ise Esenyurt civarında bir arıza meydana geldiği belirtildi. 06.00 civarında elektrik verilmesi öngörülüyor.