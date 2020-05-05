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05.05.2020 - 05:28 |

Son dakika | İstanbul'da korkutan olay! Elektrik bir anda gitti...

Gelen son dakika bilgisine göre İstanbul Esenyurt'ta büyük bir elektrik kesintisi meydana geldi.

Son dakika | İstanbul'da korkutan olay! Elektrik bir anda gitti...

Esenyurt, Avcılar, Büyükçekme ve Beylikdüzü'nde oturan vatandaşların elektrikleri bir anda gitti. Önce bir ses duyduklarını söyleyen vatandaşlar daha sonra elektriklerinin gittiklerini aktardılar.

BEDAŞ tarafından yapılan açıklamaya göre ise Esenyurt civarında bir arıza meydana geldiği belirtildi. 06.00 civarında elektrik verilmesi öngörülüyor.

Corona virüsle mücadelede son 24 saat neler yaşandıSağlık Bakanlığı, yeni tip corona virüs (Covid-19) nedeniyle son 24 saatte 5 bin 15 kişinin daha iyileşmesiyle tedavisi tamamlananların sayısının 166'ya yükseldiğini bildirdi.
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