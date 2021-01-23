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23.01.2021 - 05:40 | | DHA

Son dakika! İstanbul'da korkutan yangın: Alevlere teslim oldu

Son dakika haberine göre, Ümraniye Dudullu Organize Sanayi Bölgesi'nde plastik atıkların toplandığı geri dönüşüm tesisinin deposunda yangın çıktı. Plastik atıklar nedeniyle yangın kısa sürede büyüyerek tüm depoyu sardı. Depoda kalan ve son anda yangını fark eden bir kişi ise kendini dışarı atarak kurtuldu. Yangın, itfaiyenin yaklaşık bir saat süren çalışmaları sonucu söndürüldü.

Son dakika! İstanbul'da korkutan yangın: Alevlere teslim oldu

Dudullu Organize Sanayi Bölgesi İnönü Caddesi'nde bulunan plastik atıkların toplandığı geri dönüşüm tesisinin deposunda saat 04.30 sıralarında yangın çıktı. Yangın, plastik atıklar nedeniyle kısa sürede büyüyerek tüm depoyu sardı. Yangın sırasında depoda olduğu öğrenilen bir işçi ise alevleri fark etmesi üzerine kendini dışarı atarak kurtuldu. Metrelerce yükseğe çıkan alevleri gören, komşuların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi ile polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

YAKLAŞIK 1 SAATTE SÖNDÜRÜLDÜ

İtfaiye ekipleri, depodaki yangını söndürmek için çalışırken, polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı. Sağlık ekipleri de yaşanabilecek herhangi bir olumsuzluğa karşı hazır bekledi. Yangın itfaiye ekiplerinin yaklaşık bir saat süren çalışmalarının ardından tamamen söndürüldü.

Yanan deponun bulunduğu sokakta oturan Halit Akar, "Saat gece 04.00 civarlarında evimizdeydik. Bir baktık yanıyor, acil itfaiyeyi aradık. İtfaiye de geldi. Yangın nasıl oldu tam olarak bilmiyorum. Burası bidoncu, içeride bir kişi kalıyor. Yüzde doksan, bu bölgede kış aylarında konteynerlerde kalanlar elektrikli malzemelerini, sobalarını yakıyorlar, unutuyorlar, öyle bırakıyorlar ondan çıkıyor. Burada, kış aylarında devamlı bu konteynerlerde yangın çıkıyor yani. Burada geri dönüşüm depoları, konteynerler yolun ortasında duruyor. Yetkililerin bu soruna bir çözüm bulmasını istiyorum" şeklinde konuştu.

İtfaiye ve polis ekipleri yangının çıkış nedenini belirlemek için inceleme başlattı.

Son dakika İstanbulda korkutan yangın: Alevlere teslim oldu

Son dakika İstanbulda korkutan yangın: Alevlere teslim oldu

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