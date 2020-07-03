03.07.2020 - 14:26 | | AA
Son dakika: İstanbul'da korkutan yangın! Ekipler bölgede...
İstanbul Bayrampaşa'da Mehmet Akif Ersoy Kültür Merkezi'nde yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiyenin yangına müdahalesi sürüyor.
Alınan ilk bilgilere göre, Bayrampaşa'daki Mehmet Akif Ersoy Kültür Merkezinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Yangın ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.
Pilav gününde koronavirüs herkese bulaştı!Eskişehir’in Odunpazarı ilçesine bağlı Huzur Mahallesi’nde yaşayan Afganistan uyruklu aileler, yeni doğan bebeğinin ailesini kutlamak için bir araya gelip, geleneksel olan pilav günü yaptı. Aynı mahallede oturan 15 kişide koronavirüs tespit edilirken, 10 ev de kurul kararıyla karantinaya alındı. Huzur Mahalle Muhtarı Refik Özaydın, Afganların yeni doğan bebeği görmek ve kutlamak için bir araya gelerek pilav günü yaptığını ve koronavirüsün bu toplu yenen yemekten sonra yayıldığını söyledi.