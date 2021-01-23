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23.01.2021 - 05:40 | | DHA

Son dakika! İstanbul'da korkutan yangın: Ekipler olay yerinde

Son dakika haberine göre, Ümraniye'de Dudullu Sanayi Sitesi içerisindeki bir geri dönüşüm tesisinde sabah saatlerinde yangın çıktı. Yangını gören kişilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri gönderildi. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, polis ekipleri de çevrede güvenlik önlemi aldı. Alevlerin metrelerce yükseğe çıktığı yangına itfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sürüyor.

Son dakika! İstanbul'da korkutan yangın: Ekipler olay yerinde

Ayrıntılar geliyor...

Son dakika İstanbulda korkutan yangın: Ekipler olay yerinde

Son dakika İstanbulda korkutan yangın: Ekipler olay yerinde

Cumhurbaşkanı Erdoğan Türkiye Genç İş Adamları heyetini kabulünde açıklamalarda bulunduCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Vahdettin Köşkü’nde Türkiye Genç İş Adamları Konfederasyonu (TÜGİK) Genel Başkanı Erkan Güral ve beraberindeki heyeti kabulü sonrası açıklamalarda bulundu. 'Yüksek faize karşı olduğunu' ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Yüksek faizle ülkemin kalkınacağına inanmıyorum, kimse kusura bakmasın ben bunu anlatmaya devam edeceğim." dedi. Öte yandan Erdoğan kapsamlı reform paketinin yakında kamuoyuyla paylaşılacağını duyurdu.
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