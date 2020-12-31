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31.12.2020 - 13:13 | | İHA

Son dakika... İstanbul'da korkutan yangın! Mahsur kalanlar var

Gelen son dakika haberine göre; Hadımköy Bağlantı Yolu Çakmaklı mevkiinde bulunan 8 katlı bir iş yerinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin üst katlarda mahsur kalanları kurtarma çalışması devam ediyor.

Son dakika... İstanbul'da korkutan yangın! Mahsur kalanlar var

DETAYLAR GELİYOR... 

Yasağı delip eğlence mekanında yakalandılarKonya sokağa çıkma kısıtlamasına karşın açık olan eğlence merkezine polis tarafından düzenlenen operasyonda 46 kişiye, 4 bin 50'şer liradan toplam 186 bin 300 lira ceza uygulandı. Eğlence merkezi mühürlenirken, sahibi Mehmet B. hakkında adli işlem başlatıldı.
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