31.12.2020 - 13:13 | | İHA
Son dakika... İstanbul'da korkutan yangın! Mahsur kalanlar var
Gelen son dakika haberine göre; Hadımköy Bağlantı Yolu Çakmaklı mevkiinde bulunan 8 katlı bir iş yerinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin üst katlarda mahsur kalanları kurtarma çalışması devam ediyor.
Yasağı delip eğlence mekanında yakalandılarKonya sokağa çıkma kısıtlamasına karşın açık olan eğlence merkezine polis tarafından düzenlenen operasyonda 46 kişiye, 4 bin 50'şer liradan toplam 186 bin 300 lira ceza uygulandı. Eğlence merkezi mühürlenirken, sahibi Mehmet B. hakkında adli işlem başlatıldı.