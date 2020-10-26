Son dakika! İstanbul'da planlanan korona önlemleri! Mesai saatleri, pazar, AVM, toplu ulaşım...

Sağlık Bakanı Koca'nın açıklamalarından satır başları:

(İstanbul'da Kovid-19 vakaları) Geçen hafta içinde son bir ayın ortalamasına göre 28 ilçede artış yüzde 50'nin üzerindedir.

Ofise gitmeden yapılması mümkün işlerin uzaktan erişimle evden yapılması kolaylığı sunulmalıdır.

Ulaşımda, AVM ve pazarlarda sadece denetimle yetinilemez. Uzmanların ve yetkililerin uygun düzenlemelerin yapılmasını talep edeceğiz.

Sizden kuralcı olmanızı rica ediyorum.

Uzun süre gösterdiğimiz başarıyı maalesef sürdüremedik, gelinen nokta daha kuralcı ve disiplinli olmamızı zorunlu kılmaktadır.

5 gün boyunca İstanbul'dayım. Ekiplerimizle hizmet operasyon kapasitesi gözden geçirildi, güçlüyüz. Asıl başarı hastanelerimize daha az ihtiyaç duymaktır.

Vaka sayılarındaki artıştan daha güçlü bir uyarı düşünemiyoruz.