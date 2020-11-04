04.11.2020 - 14:17 |
Son dakika... İstanbul'da mesai kararı! Vali Yerlikaya'dan flaş açıklama
Gelen son dakika haberine göre; İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul'da sanayi sektöründe erken mesai ve kamuda esnek çalışmaya ilişkin açıklamalarda bulundu. Mesai saatleriyle ilgili alınan kararları açıklayan Vali Yerlikaya, koronavirüs ile mücadele kapsamında önemli açıklamalarda bulundu.
Vali Yerlikaya'nın açıklamalarından satır başları şöyle;
Bazı iş yerlerimizde çalışma saatleri 22.00'de sona erecek
Bireysel olarak önlemlere uymada sorunumuz var. Her bir İstanbullu bizim canımız. Kısıtlanmış bir döneme yeniden girmek istemiyoruz.
Kamuda 60 yaş üstü kamu olanlar, hamileler, kronik rahatsızlığı bulunanlar ve 10 yaş altı çocuğu bulunan kişiler idari izinli sayılacak ve evden çalışabilecek. Diğer personeller haftalık olarak dönüşümlü çalışacak
Tüm kamu kurumları dönüşümlü çalışacak.
Sanayi kesiminde çalışanların sabah saat 07.00'de mesaiye başlaması kararı alındı. Bu karar 9 Kasım Pazartesiden itibaren uygulanacak.
Salgının üstesinden birlikte gelecek, birlikte başaracağız.
Yolunu şaşırıp köprüye çıkan köpeğe motorcular eşlik ettiYolunu şaşıran sokak köpeği 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne çıktı. Trafiğin içinde panikleyen köpeğe 5 motosiklet ortalarına alarak eskortluk etti ve Avrupa Yakası'ndan Anadolu Yakası'na geçti. Köpeğin köprüde yürüme anları ise o motorculardan biri olan Erdem Demirel'in kask kamerasına saniye saniye yansıdı.