Son dakika... İstanbul'da mesai kararı! Vali Yerlikaya'dan flaş açıklama

Vali Yerlikaya'nın açıklamalarından satır başları şöyle;

Bazı iş yerlerimizde çalışma saatleri 22.00'de sona erecek

Bireysel olarak önlemlere uymada sorunumuz var. Her bir İstanbullu bizim canımız. Kısıtlanmış bir döneme yeniden girmek istemiyoruz.

Kamuda 60 yaş üstü kamu olanlar, hamileler, kronik rahatsızlığı bulunanlar ve 10 yaş altı çocuğu bulunan kişiler idari izinli sayılacak ve evden çalışabilecek. Diğer personeller haftalık olarak dönüşümlü çalışacak

Tüm kamu kurumları dönüşümlü çalışacak.

Sanayi kesiminde çalışanların sabah saat 07.00'de mesaiye başlaması kararı alındı. Bu karar 9 Kasım Pazartesiden itibaren uygulanacak.

Salgının üstesinden birlikte gelecek, birlikte başaracağız.