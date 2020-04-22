Son dakika! İstanbul’da nisan ayında hava kalitesinde yüzde 28,6 iyileşme görüldü

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) İstatistik Ofisi, nisan ayı için İstanbul Çevre Bülteni’ni yayınladı. Bültende İstanbul'un havasının temizlendiği duyurulurken, havası en kirli ilçeler de açıklandı.

İşte İBB'nin bülteninden detaylar:

İstanbul’da, nisan ayında hava kalitesinde yüzde 28,6 iyileşme görüldü. Son beş yılda en kirli hava 2017’de kaydedilirken, havası en temiz yerler Kandilli, Büyükada ve Sarıyer oldu. İstanbul barajlarındaki doluluk oranı yüzde 70’e ulaştı.

Bir yılda toplanan evsel atık miktarında azalma görülürken, son 10 yılda en fazla hafriyat 2017’de gerçekleşti. İstanbul’da her gün 7,5 milyon metrekare alan süpürülüyor. 2019’da çöp gazından elektrik üretiminde yüzde 26,8 artış oldu.

Ocak ayında doğal gaz tüketimi yüzde 35 artarken, en fazla doğal gaz abonesi Esenyurt’ta bulunuyor.

İŞTE HAVA KALİTESİ İSTATİSTİKLERİ

Hava kalitesinde yüzde 28,6 iyileşme

İstanbul’da Nisan ayında hava kalitesi endeksi yüzde 28,6 oranında iyileşme gösterdi. En yüksek hava kirliliği Kartal, Ümraniye ve Kadıköy istasyonlarında ölçüldü. İstanbul’da 1-31 Mart 2020 tarihleri arasında ortalama Hava Kalitesi İndeksi (HKİ) 55 iken, 1-12 Nisan 2020 tarihleri arasında yüzde 28,6 oranında iyileşme göstererek 39’a düştü.

En kirli hava Kartal, Ümraniye ve Kadıköy’de

Mart ve Nisan’da en yüksek hava kirliliği Kartal, Ümraniye ve Kadıköy istasyonlarında ölçüldü. En düşük hava kirliliği ise Kandilli, Sarıyer ve Büyükada istasyonlarında kaydedildi.

En temiz hava Kandilli, Büyükada ve Sarıyer’de

2019 yılı ile 2020 yılının aynı dönemlerinin (1 Ocak – 7 Nisan) karşılaştırılmasında ise 2019 yılında 58 olan HKİ 2020 yılında yüzde 13 iyileşerek 50 olarak ölçüldü. Bu dönemde ortalama en yüksek HKİ Aksaray ve Kâğıthane’de, en düşük HKİ ise Kandilli, Büyükada ve Sarıyer’de kaydedildi.

Son beş yılda, en yüksek hava kirliliği 2017’de

İstanbul’da son beş yıl ve 2020 yılı Hava Kalitesi İndekslerine göre en yüksek değer ortalama 58 ile 2017 yılında ölçüldü. En düşük değer ise Sultangazi taş ocakları ve Mobil istasyonlarının da faaliyette olmamasından dolayı 47 ile 2015 yılında gerçekleşti. Taş ocakları ve Mobil istasyonlarının haricinde en yüksek HKİ Trafik ve Kentsel İstasyon tipli alanlarda ölçüldü.

Salgın döneminde en fazla düşüş deniz trafiğinde

Covid-19 döneminde İstanbul’da hava kirliliği endeksindeki düşüş en fazla deniz trafiğinde gözlendi. Ülkemizde Covid-19 nedenli kent içi hareket kısıtlama uygulamalarının başlamasından sonra 16 Mart - 10 Nisan 2020 tarihlerinde ortalama ölçülen HKİ 44 iken, 2019 yılının aynı döneminde bu değerler 61 olarak ölçülmüştü. Dolayısıyla hava kalitesi geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 28 iyileşme gösterdi. En fazla iyileşme ise Trafik ve Şehir-Arkaplan (yüzde 38) ile Kentsel-Trafik (yüzde 37) de gerçekleşti.

Yasaklardan sonra hava kirliliği azaldı

Covid-19 yasaklarından önceki hafta sonunda (7 - 8 Mart 2020) 63 olarak ölçülen HKİ; Yasaklardan (Eğitim Kurumları Tatili, 65 yaş üstü yasağı, 20 Yaş altı yasağı ve Sokağa çıkma yasağı) sonraki hafta sonu (11 – 12 Nisan 2020) 53 olarak ölçüldü