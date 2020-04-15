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15.04.2020 - 13:58 | | DHA

Son dakika! İstanbul'da operasyon! Binlerce test kiti ele geçirildi

Son dakika gelen bilgilere göre; Şişli'de bir tekstil atölyesine yapılan operasyonda 5 bin 575 corona virüs hızlı tanı kiti ele geçirilirken, satışının izinsiz ve yetkisiz olarak yapıldığı öğrenildi.

İstanbul'da 5 bin 575 corona virüs hızlı tanı kiti ele geçirildi
İstanbul'da 5 bin 575 corona virüs hızlı tanı kiti ele geçirildi
İstanbul'da 5 bin 575 corona virüs hızlı tanı kiti ele geçirildi
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Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Şişli Cumhuriyet Mahallesi Nakiye Elgün Sokaktaki bir tekstil atölyesinin deposunda izinsiz ve yetkisiz olarak corona virüs hızlı tanı kiti satışı yapıldığı bilgisine ulaşarak harekete geçti. Tekstil atölyesine dün saat 15.00 sıralarında yapılan operasyonda 5 bin 575 corona virüs hızlı tanı kiti ele geçirilirken, 2 şüpheli gözaltına alındı. Türkiye'de ilk kez corona virüs hızlı tanı kitine yönelik bir operasyon yapıldığı öğrenildi. Çin'den getirildiği belirtilen kitlerin 18 dolara satıldığı kaydedildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilere, " İspançiyari ve Tıbbi Müstahzarlar Kanunu " ile " TCK 237 sayılı kanuna Muhalefet " suçlarından işlem yapılırken, adli makamlarca serbest bırakıldılar.

İstanbul'da operasyon! Binlerce test kiti ele geçirildiŞişli'de bir tekstil atölyesine yapılan operasyonda 5 bin 575 corona virüs hızlı tanı kiti ele geçirilirken, satışının izinsiz ve yetkisiz olarak yapıldığı öğrenildi.
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