Operasyon yapÄ±lan adreslerden biri de BahÃ§elievler SoÄŸanlÄ± Mahallesi'ndeki 4 katlÄ± bir binaydÄ±. Polis ekiplerinin evde yaptÄ±ÄŸÄ± aramada hassas burunlu narkotik kÃ¶peÄŸi "Bozo" da kullanÄ±ldÄ±.

Polis ekipleri aramanÄ±n ardÄ±ndan evdeki bir ÅŸÃ¼pheliyi gÃ¶zaltÄ±na aldÄ±. Operasyon kapsamÄ±nda gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nan ÅŸÃ¼pheliler saÄŸlÄ±k kontrollerinin ardÄ±ndan Ä°stanbul Emniyet MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼'ne gÃ¶tÃ¼rÃ¼ldÃ¼.