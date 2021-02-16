16.02.2021 - 07:21 | | DHA
Son dakika: Ä°stanbul'da operasyon! GözaltÄ±lar var...
Ä°stanbulÂ Emniyet MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ Narkotik SuÃ§larla MÃ¼cadele Åžube MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ ekipleri, Ã¶nceden belirlenen 35 farklÄ± adrese 59 ÅŸÃ¼phelinin yakalanmasÄ±na yÃ¶nelik operasyon gerÃ§ekleÅŸtirdi. Ä°stanbul merkezli 5 ilde torbacÄ± diye tabir edilen sokak satÄ±cÄ±larÄ±nÄ±n yakalanmasÄ±na yÃ¶nelik yapÄ±lan operasyona Ã–zel harekat polisleri de destek verdi.Â
Operasyon yapÄ±lan adreslerden biri de BahÃ§elievler SoÄŸanlÄ± Mahallesi'ndeki 4 katlÄ± bir binaydÄ±. Polis ekiplerinin evde yaptÄ±ÄŸÄ± aramada hassas burunlu narkotik kÃ¶peÄŸi "Bozo" da kullanÄ±ldÄ±.
Polis ekipleri aramanÄ±n ardÄ±ndan evdeki bir ÅŸÃ¼pheliyi gÃ¶zaltÄ±na aldÄ±. Operasyon kapsamÄ±nda gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nan ÅŸÃ¼pheliler saÄŸlÄ±k kontrollerinin ardÄ±ndan Ä°stanbul Emniyet MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼'ne gÃ¶tÃ¼rÃ¼ldÃ¼.