09.08.2020 - 15:53 | | İHA
Son dakika... İstanbul'da orman yangını! Ekipler bölgede...
Gelen son dakika haberine göre, İstanbul'da Aydos Ormanı'nda yangın çıktı. Olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ayrıntılar geliyor...
Konya'da doğal gaz patlamasıGelen bir son dakika haberine göre, Konya'da, bir iş yerinde doğal gaz patlaması meydana geldi, bölgeye çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.Öte yandan Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, "Şu anda ölü veya yaralı gözükmüyor" açıklamasında bulundu.