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09.08.2020 - 15:53 | | İHA

Son dakika... İstanbul'da orman yangını! Ekipler bölgede...

Gelen son dakika haberine göre, İstanbul'da Aydos Ormanı'nda yangın çıktı. Olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

Son dakika... İstanbul'da orman yangını! Ekipler bölgede...

Ayrıntılar geliyor...

Konya'da doğal gaz patlamasıGelen bir son dakika haberine göre, Konya'da, bir iş yerinde doğal gaz patlaması meydana geldi, bölgeye çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.Öte yandan Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, "Şu anda ölü veya yaralı gözükmüyor" açıklamasında bulundu.
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