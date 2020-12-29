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29.12.2020 - 08:59 | | DHA

Son dakika... İstanbul'da PKK operasyonu: 4 gözaltı

Gelen son dakika haberine göre;  İstanbul'da düzenlenen operasyonda korsan gösteri ve eylem yapacakları bilgisine ulaşılan 4 şüpheli gözaltına alındı.

Son dakika... İstanbul'da PKK operasyonu: 4 gözaltı

Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, PKK terör örgütü faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışmalar yaptı. Yapılan çalışmalarda örgüte finansal destek veren ve üst düzey üyeler ile irtibatlı DGH üyelerinin, korsan gösteri ve eylem yapabileceği yönünde istihbarat aldı. Gelen bilgileri değerlendiren polis ekipleri, DGH üyesi 4 kişiyi yakalamak için operasyon başlattı. 4 şüpheli adreslerinde yakalanarak gözaltına aldı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda da ele geçirilen doküman, kitap ve belgelere el konuldu.

İstanbul'da PKK operasyonu: 4 gözaltıİstanbul'da düzenlenen operasyonda korsan gösteri ve eylem yapacakları bilgisine ulaşılan 4 şüpheli gözaltına alındı.
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