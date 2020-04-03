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03.04.2020 - 13:39 | | DHA

Son dakika... İstanbul'da saat 06.15'te corona denetimine takıldılar! Kimlikleri şaşırttı...

Gelen son dakika haberine göre, İstanbul'da corona virüs tedbirleri kapsamında Sultanbeyli'de denetim yapan polis, durdurdukları servis aracının yüzde 50'den fazlasının dolu olduğunu ve ayakta yolcu aldığını belirlerken, minibüsteki yolcuların İETT'nin şoförleri oldukları öğrenildi.

Son dakika... İstanbul'da saat 06.15'te corona denetimine takıldılar! Kimlikleri şaşırttı...

Son dakika haberine göre, İçişleri Bakanlığı genelgesi ile corona virüs tedbirleri kapsamında toplu taşıma araçlarının mevcut kapasitenin yüzde 50'sinden fazla yolcu taşıması yasaklanmıştı. Bugün sabah saat 06.15 sıralarında Sultanbeyli'de polis ekipleri bir minibüsü durdurdu. Minibüsün servis olarak kullanıldığı belirlenirken, İETT şoförlerinin taşıdığı tespit edildi.

Minibüste yüzde 50 kuralına uyulmadığı ve ayakta yolcuğu taşındığı belirlenirken, minibüs şoförü Cemil Y.'ye kabahatler kanunu kapsamında ' Yetkili makamlar tarafından genel sağlığın korunması amacıyla hukuka uygun olarak verilen emre aykırı hareket etme' suçundan 392 lira para cezası kesildi. Öte yandan minibüsün belgeleri kontrol edildiğinde aracın servis taşımacılığı için uygun olmadığı tespit edilirken, 6 bin 141 lira para cezası kesilerek 60 gün trafikten men edildi.

Kubilay Gülbek ile 5 DakikaDHA Genel Müdürü Kubilay Gülbek tüm dünyayı etkisi altına alan corona virüsle alakalı değerlendirmelerde bulundu.
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