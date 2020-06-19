19.06.2020 - 10:02 | | İHA
Son dakika... İstanbul'da sanayi sitesinde yangın! Ekipler sevk edildi...
Gelen son dakika haberine göre;İstanbul Zeytinburnu Maltepe Mahallesi Davutpaşa Caddesi'nde buluna iş yerinde yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İş yerinden yoğun duman çıkarken ekiplerin yangına müdahalesi devam ediyor.
İstanbul Zeytinburnu'nda bir sanayi sitesinde yangın çıktı. Alınan bilgiye göre, Maltepe Mahallesi'ndeki sanayi sitesindeki iş yerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi devam ediyor.