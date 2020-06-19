Son dakika... İstanbul'da sanayi sitesinde yangın! Ekipler sevk edildi...

İstanbul Zeytinburnu'nda bir sanayi sitesinde yangın çıktı. Alınan bilgiye göre, Maltepe Mahallesi'ndeki sanayi sitesindeki iş yerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi devam ediyor.