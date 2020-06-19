MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Son dakika... İstanbul'da sanayi sitesinde yangın! Ekipler sevk edildi...
ABONE OL
19.06.2020 - 10:02 | | İHA

Son dakika... İstanbul'da sanayi sitesinde yangın! Ekipler sevk edildi...

Gelen son dakika haberine göre;İstanbul Zeytinburnu Maltepe Mahallesi Davutpaşa Caddesi'nde buluna iş yerinde yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İş yerinden yoğun duman çıkarken ekiplerin yangına müdahalesi devam ediyor.

Son dakika... İstanbul'da sanayi sitesinde yangın! Ekipler sevk edildi...

İstanbul Zeytinburnu'nda bir sanayi sitesinde yangın çıktı.  Alınan bilgiye göre, Maltepe Mahallesi'ndeki sanayi sitesindeki iş yerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

 Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

 Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi devam ediyor.

Son dakika... İstanbulda sanayi sitesinde yangın Ekipler sevk edildi...

Son dakika: İstanbul'da maske takmayanlara kesilecek kesilecek ceza belli oldu!Son dakika haberine göre Korona virüs nedeniyle 48 ilde maske takma zorunluluğu getirilmişti. İl Hıfzıssıha Kurulu, İstanbul'da maske takmamanın cezasını 900 TL olarak belirlediğini açıkladı.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Elazığ'da Roma dönemine ait 20 sikke ele geçirildi

Elazığ'da Roma dönemine ait 20 sikke ele geçirildi

Milyonları ilgilendiriyor! O maaş kesiliyor çünkü…

Milyonları ilgilendiriyor! O maaş kesiliyor çünkü…

İşte ikinci el fiyatı sıfır fiyatını geçen otomobiller

İşte ikinci el fiyatı sıfır fiyatını geçen otomobiller

Adana'da ele geçirildi! Tam 380 bin adet...

Adana'da ele geçirildi! Tam 380 bin adet...

Sıradaki Haber