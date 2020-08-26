Son dakika! İstanbul'da sıcak dakikalar! Silahlı çatışma

Olay saat 14.30 sıralarında Tokatköy Mahallesi Sultanaziz Caddesi üzerinde meydana geldi.İddialara göre, otomobille gelen 4-5 kişilik grup cadde üzerindeki bir derneğe otomobil ile çarptıktan sonra aşağıya indi. Daha önce aralarında husumet olduğu öğrenilen iki grup arasında tartışma çıktı.Tartışma bir anda silahlı kavgaya dönüştü.Otomobille gelen saldırganlar peş peşe ateş etmeye başladı. Açılan ateş sonucu kardeşler Kerem İ. ile Kadir İ., bacaklarından yaralanırken, akraba olduğu öğrenilen Dursun Ali İ. başından yaralandı.

SALDIRGANLAR KAÇTI

Silah sesleri üzerine çevrede panik yaşanadı.Olayı gören vatandaşlar polise ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevkedildi.Yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırılırken,başından yaralanan Dursun Ali İ.’nin hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi. Polis ekipleri güvenlik şeridi çekerek çevrdeki vatandaşları uzaklaştırdı. Kamera ve görgü tanığı çalışması yapan polis, kaçan saldırganları yakalamak için çalışma başlattı.

Bir görgü tanığı “Bir anda arabayla girdiler içeri. Arabadan inip peş peşe ateş etmeye başladı. Silah tutukluk yapınca burada yine tartışmaya başladı. Abi kardeşi bacağından vurdular. Kafasından vurulanın durumu ağırdı. 5-6 kişilk bir gruptu.Sonra kaçıp gittiler “ diye konuştu.