Son dakika! İstanbul’da şiddetli yağmur! İşte trafikte son durum...

Gelen son dakika haberlerine göre; mesai saatlerine kısa bir süre kala şiddetli yağmur İstanbul'u esir aldı. Gök gürültülü sağanak yağmur, şehrin tamamında etkili olurken, trafikte de aksamalara sebep oldu.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Trafik Yoğunluğu haritasına göre; İstanbul'da trafik ise yüzde 67'lere dayanmış durumda...

İşte İBB'nin trafik aksamalarını gösteren uyarı haritası:

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "İstanbul’da öğle saatlerinden sonra kısa süreli ve yerel olarak kuvvetli (20-40 kg/m2) sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, küçük çaplı dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır." denildi.