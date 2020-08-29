29.08.2020 - 09:40 | | İHA
Son dakika: İstanbul'da şüpheli bavul! Ekipler bölgede
Beylikdüzü’nde yabancı plakalı bir TIR üzerinde bulunan ve üzerinde yazılar olan bir bavul polisi harekete geçirdi. Polis ekipleri çevrede önlem alırken tedbir amaçlı bomba imha uzmanı bölgeye çağrıldı.
Ayrıntılar geliyor...
Yarısı etkisiz çıktı! Dezenfektan gerçeği ortaya çıktıHepimizin çantasında, cebinde yer alıyor. Mart ayından bu yana vazgeçilmezimiz oldu el dezenfektanları... Virüse karşı etkili diye alıyoruz ama gerçekten etkili mi diye hiç merak ettiniz mi? CNN TÜRK ekibinden Fulya Öztürk, Halil Kahraman ve Alper Öztürk, bu konuyu sizin için araştırdı. Piyasadaki el dezenfektanlarını topladı, laboratuvara götürdü. Bakın sonuç ne oldu...