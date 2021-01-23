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23.01.2021 - 15:49 | | DHA

Son dakika... İstanbul'da korkutan yangın

Gelen son dakika haberine göre; İstanbul Arnavutköy'de ayakkabı mağazasında yangın çıktı. Fabrika bahçesinde biri kamyonet ikisi lüks otomobil yanarak, küle dönerken yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Son dakika... İstanbul'da korkutan yangın

İstanbul Arnavutköy Fatih Mahallesi Yahya Kemal Caddesi üzerinde bulunan ayakkabı malzemeleri üreten fabrikanın bahçesinde saat 15.00 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Bahçede bulunan ve ayakkabı üretiminde kullanılan malzemeler yanmaya başladı.

Alevleri görenler durumu itfaiyeye haber verdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edilirken polis ekipleri de çevre güvenliğini sağladı. Fabrika bahçesindeki alevlere müdahale eden itfaiye ekibi fabrikanın çevresinden bulunan binalara sıçramadan yangını kontrol altına alarak söndürdü.

Yangın sırasında bahçede bulunan biri kamyonet ikisi lüks otomobil olmak üzere 3 araç tamamen yandı. Polisin olayla ilgili çalışması devam ediyor.

Son dakika... İstanbulda korkutan yangın

Son dakika... İstanbulda korkutan yangın

Otomobilin üzerinde kanlı kefen polisi alarma geçirdiİstanbul Esenyurt'a, modifiyeli otomobilinin rüzgarlığı üzerinde kanlı kefen olan manken yerleştiren araç polisi alarma geçirdi. Özcan Tuncer, adlı sürücü ifadesi alınmak üzere karakola götürülürken, kanlı kefenle modifiye yapılan otomobil ise trafikten men edildi. Tuncer, ilgi çekmek için yaptım dese de ceza yemekten kurtulamadı.
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