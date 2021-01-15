Son dakika! İstanbul'da trafikte son durum

Cevizlibağ ve Haliç Köprüsü'nde trafik yoğunluğu oluştu. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde ise Avrupa'dan Anadolu'ya geçişte araç yoğunluğu görülmezken, Anadolu'dan Avrupa'ya geçişte ise uzun araç kuyrukları oluştu. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Trafik Yoğunluğu Haritasına göre saat 10.30 itibariyle yoğunluk yüzde 48'e yaklaştı.