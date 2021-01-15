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15.01.2021 - 10:45 | | DHA

Son dakika! İstanbul'da trafikte son durum

Gelen bir son dakika haberine göre; İstanbul'da kar yağışının etkili olmasıyla beraber, beyaza bürünen Çamlıca Tepesi'nden kartpostallık görüntüler oluştu. Yağış nedeniyle trafik oluşurken, sabah işe gitmek isteyen İstanbullular trafiğe takıldı.

Son dakika! İstanbul'da trafikte son durum

Cevizlibağ ve Haliç Köprüsü'nde trafik yoğunluğu oluştu. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde ise Avrupa'dan Anadolu'ya geçişte araç yoğunluğu görülmezken, Anadolu'dan Avrupa'ya geçişte ise uzun araç kuyrukları oluştu. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Trafik Yoğunluğu Haritasına göre saat 10.30 itibariyle yoğunluk yüzde 48'e yaklaştı.

Son dakika İstanbulda trafikte son durum

    Şizofren evlat dehşet saçtı! 'Babamın öldüğünü bilmiyordum'Antalya'nın Manavgat ilçesinde babası İsmail Kuran'ı öldüren annesi Emine Kuran'ı da yaralayan şizofreni hastası Erdal Kuran'ın mahkemede; "Gidip mutfaktan bıçağı aldım, sonrasını hatırlamıyorum. Babamın öldüğünü Adana'da tedavi görürken telefonda gösterdiler, öyle öğrendim" dedi. Anne Emine Kuran ise gözyaşlarıyla oğlundan şikayetçi olduğunu belirterek "Babasını öldürdükten sonra bana da saldırdı, her yerimi kesti. Bu orada kalsın, orada bakarım ona ama evde bakamam. Önce Allah'a, sonra devlete emanet ediyorum" şeklinde konuştu.
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