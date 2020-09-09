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09.09.2020 - 14:15 | | DHA

Son dakika... İstanbul'da tramvayla otomobil çarpıştı!

Gelen son dakika haberine göre; Bağcılar-Kabataş seferini gerçekleştiren tramvay, Güngören istasyonunda sönüş alan bir otomobile çarptı. Kazada bir kişi yaralanırken bu istikamette seferler kısa durduruldu.

Kaza, Güngören'de tramvay istasyonunda meydana geldi. Edinilen bilgiye ve iddialara göre; Bağcılar Kabataş T1 hattında sefer gerçekleştiren tramvay Güngören istasyonu yakınında tramvay yolu üzerinden dönüş alan bir otomobile çarptı.

Çevredekilerin bildirmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada otomobilde bulunan 1 kişi hafifi şekilde yaralanarak ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Polis ekipleri çevrede önlem alırken tramvay seferleri tek yönlü olarak bir süreliğine durduruldu.

Kazaya karışan otomobil ve tramvayın çekilmesinin ardından seferlerin normale döneceği kaydedilirken polis ekipleri kazaya ilişkin incelme başlattı. 

Son Dakika: Güngören'de tramvayla otomobil çarpıştıGelen son dakika haberine göre; İstanbul Güngören'de tramvayla otomobil çarpıştı. Olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin çalışmaları devam ediyor.
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