29.12.2020 - 13:54 | | İHA/DHA
Son dakika... İstanbul'da vahşet! 2 gündür esir tuttuğu öğretim görevlisini yakarak öldürdü
İstanbul Maltepe'de Kemal Delbe isimli şüpheli, eski sevgilisi olduğu iddia edilen özel bir üniversitede öğretim görevlisi Aylin Sözer'in üzerine yanıcı madde döktükten sonra ateşe verdi.
Olay Maltepe Bağlarbaşı Mahallesi'nde saat 12. 30 sıralarında yaşandı. İddiaya göre Kemal Delbe isimli şahıs, öğretim üyesi olan Aylin Sözer isimli eski sevgilisini evinde 2 gün boyunca esir aldı.
Bugün yaşanan olayda Kemal Delbe, Aylin Sözer'i evinde yakarak öldürdü. Evde yangın çıkarken olay yerine polis ambulans ekipleri sevk edildi. Saldırgan şahıs polis tarafından gözaltına alındı.
O sırada mahalleli, şahsa saldırınca arbede yaşandı.
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