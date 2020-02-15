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15.02.2020 - 12:53 | | DHA

Son dakika! İstanbul'da yağmur başladı...

İstanbul hafta sonuna yağmur ile başladı. Yağış aralıklarla etkili oluyor.

Son dakika! İstanbul'da yağmur başladı...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son tahminlerine göre bugün İstanbul'da çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu hava etkili olacak. Yağışların öğle saatlerinden sonra etkisini yitirmesi bekleniyor.

Bugün sıcaklıklar en düşük 7, en yüksek 10 derece olacak. Hafif yağmurlu geçmesi beklenen pazar günü ise en düşük 7 derece olacak hava sıcaklığı, 11 dereceye kadar çıkacak.

 

Adana'da pamuk fabrikasının deposundaki yangın kontrol altında sürüyorADANA'da pamuk ve yağ fabrikasının deposundaki pamuk balyalarında 3 gün önce çıkan ve kontrol altına alınan yangını söndürme çalışması devam ediyor.
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