Son dakika... İstanbul'da yeşil alan kalmadı! Koronavirüste şok tablo

CNN TÜRK spikeri Göksu Öngören Özgür'ün açıklamaları şöyle;

AVRUPA YAKASI

İstanbul'da kelimenin tam anlamıyla yeşil alan kalmadı. Bağcılar, Fatih ve Zeytinburnu'nun tamamı kırmızı. Haritada bazı noktalar yeşil görünüyor ancak o yeşil noktalar da insanların yaşamadığı ağaçlandırılmış yeşil alan.

Beşiktaş-Şişli-Alibeyköy haritasına bakıldığında bu daha net anlaşılıyor. İnsanların yaşadığı alanlar kırmızı. Sadece İTÜ'nün bulunduğu kampüs alanı yeşil olarak görülüyor. Orada da herhangi bir yaşam olmaması sebebiyle. Artık İstanbul'da koronavirüs tehlikesinin daha az olduğu bir alan yok diyebiliriz.

Küçükçekmece-Güneşli'de de her yer kıpkırmızı. Hatta bazı bölgeler bordoya dönüşmüş durumda. Bu da riskin daha da arttığını gösteriyor.

Esenyurt-Beylikdüzü: Süreç başladığı andan itibaren uzmanlar buradaki ciddi vaka artışına dikkat çekiyordu. İşte Esenyurt'ta da yeşil alan yok.

ANADOLU YAKASI

Kadıköy: Haritanın tamamı kırmızı ile kaplı olarak görülüyor.

Üsküdar: Bu haritada ise sadece yeşil alanlar yine insanların ikamet etmediği yerlerde görülüyor. Bu haritanın da tamamı kırmızı.

Pendik: Sosyal tesislerin bulunduğu alanlar biraz daha yeşile dönük ancak yine harita kırmızı.

Sultanbeyli: Taşlıtepe Devlet Ormanı yeşil ancak onun yakınındaki yerleşim alanları kıpkırmızı.