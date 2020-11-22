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22.11.2020 - 15:29 | | DHA

Son dakika... İstanbul'da yürek yakan ölüm! Görünce yıkıldılar

Gelen son dakika haberine göre; Eyüpsultan'da tramvay görevlisi, üst geçit altında bir kişinin hareketsiz yattığını gördü. Görevli durumu ekiplere bildirdi. Bölgeye gelen sağlık görevlileri yürek yakan görüntüyle karşılaştı.

Son dakika... İstanbul'da yürek yakan ölüm! Görünce yıkıldılar

Edinilen bilgiye göre saat 13.30 sıralarında Topkapı-Ulubatlı üst geçidinin altında hareketsiz halde yatan kişiyi gören tramvay görevlisi, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri sokakta kaldığı öğrenilen kişiye müdahale etti. Sağlık görevlileri yaptığı ilk müdahalenin ardından üzerinden kimlik çıkmayan ve 50'li yaşlarda olduğu tahmin edilen adamın olay yerinde hayatını kaybettiğini tespit etti. Polis olay yeri ve çevresine şerit çekerek inceleme yaptı. Hayatını kaybeden kişinin cenazesi olay yerindeki incelemelerin ardından otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Son dakika... İstanbulda yürek yakan ölüm Görünce yıkıldılar

Tuzla'da kedi kesip poşete koyan kadın hastaneye götürüldü!İstanbul Tuzla’da sokaktan yakaladığı kedileri keserek eve götürüp yediği iddia edilen kadın, hayvan severlerin ihbarı ile yakalandı. Yakalanan kadının ilk ifadesinde kedileri kesip yediğini itiraf ettiği öğrenildi. "5199 Sayılı Hayvan Haklarını Koruma Kanununa Muhalefet" konusundan 6 suç kaydı bulunan ve "Paranoid Şizofren" tanısıyla 6 ay psikolojik tedavi gördüğü belirlenen kadın savcılık talimatıyla akıl ve ruh sağlığı ile ilgili tedavi için hastaneye gönderildi.
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