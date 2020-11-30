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30.11.2020 - 09:10 | | İHA

Son dakika... Vatandaşlara hava durumu uyarısı! Bu akşam başlıyor

Gelen son dakika haberine göre; yurdun güney ve batı kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara, Doğu Akdeniz, Güneydoğu Anadolu, Muğla, Antalya ve Isparta çevreleri ile İzmir ve Aydın'ın kıyı kesimlerinin yağmur ve sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu bölgelerde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis bekleniyor.

Son dakika... Vatandaşlara hava durumu uyarısı! Bu akşam başlıyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacak ve mevsim normalleri civarında seyredecek. Rüzgarın, genellikle güney yönlerden, Doğu Akdeniz ile kuzeybatı kesimlerde kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın batısı ve Kuzey Ege'de kuvvetli (40-70 km/saat) olarak eseceği tahmin ediliyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı ve az bulutlu 11

İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren yağmurlu 14

İzmir: Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde kıyı kesimleri aralıklı sağanak yağışlı 16

Bursa: Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra yağmurlu 17

Adana: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı 22

Antalya: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı 18

Samsun: Az bulutlu 18

Trabzon: Az bulutlu 16

Erzurum: Parçalı ve az bulutlu 7

Diyarbakır: Parçalı, zamanla çok bulutlu, gece saatlerinden sonra sağanak yağışlı 14

BUZLANMA VE DON UYARISI!

Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, bölge genelinde havanın parçalı az bulutlu olması beklendiği belirtilerek, “Sabah ve akşam saatlerinde sis ve pus hadisesi ile birlikte yer yer buzlanma ve don olayı beklenmektedir. Hava sıcaklıklarının mevsim normalleri civarında seyretmesi bekleniyor. Rüzgârın genellikle güneyli yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor. İl merkezleri için beklenen en yüksek sıcaklıklar Hakkâri’de 5, Bitlis’te 4, Van’da 9 ve Muş’ta 4 derece olması beklenmektedir” denildi.

Maltepe’de motosiklet kazası kameradaMaltepe’de seyir halindeki motosiklet karşı şeritten gelen otomobil ile kafa kafaya çarpıştı. Çarpışma anı kameraya yansıdı.
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