Son Dakika... İstanbullular dikkat! Metro seferlerinde kısa süreli aksama

Metro İstanbul'dan yapılan açıklamada, 'T1 Kabataş-Bağcılar tramvay hattında geçici bir süre için seferlerimiz Kabataş-Eminönü ve Bağcılar-Sultanahmet istasyonları arasında yapılmaktadır' denildi.

Kısa süre sonra yeni bir açıklama yapan Metro İstanbul, T1 Kabataş-Bağcılar tramvay hattında seferlerin normale döndüğünü duyurdu.