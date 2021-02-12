Son Dakika... İstanbullular dikkat! Metro seferlerinde kısa süreli aksama

Metro İstanbul'dan yapılan açıklamada, 'T1 Kabataş-Bağcılar tramvay hattında geçici bir süre için seferlerimiz Kabataş-Eminönü ve Bağcılar-Sultanahmet istasyonları arasında yapılmaktadır' denildi.
Kısa süre sonra yeni bir açıklama yapan Metro İstanbul, T1 Kabataş-Bağcılar tramvay hattında seferlerin normale döndüğünü duyurdu.
Sevgililer Gününü unutmak boşanma gerekçesi sayılabilir14 Şubat Sevgililer Günü yaklaşırken, avukat Zerrin Aslantaş Arpaşin, 2016 yılında Yargıtay 2'nci Hukuk Dairesi'nin aldığı kararı hatırlatarak, sevgililer günü dahil özel günleri unutmanın boşanma sebebi sayılabileceğini söyledi.