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12.02.2021 - 12:15 |

Son Dakika... İstanbullular dikkat! Metro seferlerinde kısa süreli aksama

Gelen son dakika haberine göre; T1 Kabataş-Bağcılar tramvay hattında yaşanan aksamaların giderildiği ve seferlerin normale döndüğü bildirildi. İşte haberin ayrıntıları...

Son Dakika... İstanbullular dikkat! Metro seferlerinde kısa süreli aksama

Metro İstanbul'dan yapılan açıklamada, 'T1 Kabataş-Bağcılar tramvay hattında geçici bir süre için seferlerimiz Kabataş-Eminönü ve Bağcılar-Sultanahmet istasyonları arasında yapılmaktadır' denildi.

Kısa süre sonra yeni bir açıklama yapan Metro İstanbul, T1 Kabataş-Bağcılar tramvay hattında seferlerin normale döndüğünü duyurdu.

Son Dakika... İstanbullular dikkat Metro seferlerinde kısa süreli aksama

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