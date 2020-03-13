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13.03.2020 - 17:28 | | DHA

Son dakika | İstanbul'da trafik kilit! Yoğunluk yüzde 62'ye ulaştı

Gelen bir son dakika haberine göre, İstanbul’da corona virüsten korunmak için toplu taşıma kullanmaktan kaçınan vatandaşların trafiğe araçları ile çıkması, okulların tatil edilmesiyle birlikte trafik yoğunluğu yüzde 62'ye ulaştı.

Son dakika | İstanbul'da trafik kilit! Yoğunluk yüzde 62'ye ulaştı

İstanbul’da corona virüs önlemi olarak toplu ulaşım kullanmayarak araçlarıyla yola çıkan kişilere, memleketlerine gitmek isteyen üniversite öğrencilerin de eklenmesiyle trafikte yoğunluk oluştu.

Saat 17.36'da trafik yoğunluğu yüzde 62'ye ulaştı. Yoğunluğun ilerleyen saatlerde artması bekleniyor.

 

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