Son dakika... İşte DHKP-C’nin İstanbul’da kazdığı tüneller

CNN Türk TV Muhabiri Tugay Saday’ı özel haberine göre, İstanbul İstihbarat Şubesi ekipleri DHKP-C terör örgütünü takibe aldı.

Terör örgütüne 14 ve 29 Ekim 2020 tarihlerinde iki ayrı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda, örgütün tüm dijital arşivi ele geçirildi. Polis, 3 programla şifrelenen örgütün dijital arşivine girmeyi başardı.

DHKP-C TÜNELLERİ

Yapılan çalışmalarda, örgütün Armutlu’da bulunan sözde gençlik federasyonu binası, halkın hukuk bürosu ve İdil Kültür Merkezi’nde tünel ve gizli geçitler bulundu.

Örgüt militanlarının ani operasyonlarda, örgüt liderlerini buradan kaçırmak için bu tünelleri kazdığı belirlendi.

TÜNELLER BETONLARLA KAPATILDI

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü üyeleri tarafından kazılan tünel ve gizli geçitleri beton dökerek kapattı.







