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17.03.2020 - 16:03 | | DHA

Son dakika... İtalya'da karantinadaki Türk gençlerden corona virüs videosu!

Gelen son dakika haberine göre, İtalya'da yaşayan Türk gençler, internetten organize olarak corona virüse karşı 'İtalya'da size bir mesajımız var' başlığıyla sosyal medyadan bir video yayınladı. Ailelerine iyi oldukları mesajı veren gençler, corona virüse karşı alınması gereken tedbirleri de anlattı.

Son dakika haberine göre dünyayı etkisi altına alan corona virüs salgını Çin'in ardından en çok İtalya'da etkili oldu. İtalya'nın çeşitli kentlerinde yaşayan Türk gençler, karantina uygulamaları kapsamında evlerinden çıkamıyor. Sadece temel ihtiyaçlarını karşılamak için dışarı çıkan gençler, internetten organize olarak corana virüse karşı alınması gereken tedbirleri anlatan bir video çekti. Aralarında mesleğini Milano'da sürdüren Zonguldaklı Beyza Çakır'ın da bulunduğu Türk gençler, ailelerine iyi oldukları mesajını verdikten sonra virüs hakkında uyarılarda bulundu.

Beyza Çakır, videoyla ilgili şöyle dedi:

"Corona virüs sürecinde en çok etkilenen ülkelerden biri oldu İtalya. Maalesef 2 binden fazla can hayatını kaybetti ve kaybetmeye de devam ediyor. 1 haftayı aşkın süredir, önce Kuzey İtalya, daha sonra tüm İtalya'yı kapsayan bir karantina süreci içerisindeyiz ve bu durumun uzun süreceği belirtiliyor. Biz, İtalya'nın çeşitli yerlerinde yaşayan, okuyan ya da çalışan Türk gençleri olarak hem sizlere biraz durumu aktarmak hem de birkaç mesaj vermek istedik. Karantina sürecinde, fiziksel olduğu kadar psikolojik sağlığımızın öneminin de farkındayız. Bu konuda herkesi bilinçlendirmek istiyor ve yurt dışında riskli bölgelerden dönen kişilerin aynı hassasiyeti göstermesini diliyoruz. Umarız Türkiye, daha başında olduğu bu süreci en iyi şekilde atlatır. Bu süreci beraber atlatacağız."

İtalya'da karantinadaki Türk gençlerden corona virüs videosuİtalya'da yaşayan Türk gençler, internetten organize olarak corona virüse karşı 'İtalya'da size bir mesajımız var' başlığıyla sosyal medyadan bir video yayınladı. Ailelerine iyi oldukları mesajı veren gençler, corona virüse karşı alınması gereken tedbirleri de anlattı.
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